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Тисяча за вакцинацію: стало відомо, на що зможуть витратити гроші підлітки

15:28 19 січня 2022
вакцинація

У середу, 19 січня, на засіданні уряду було ухвалено рішення про скорочення терміну дії міжнародного та внутрішнього COVID-сертифікатів. Крім того, у Кабміні визначилися з розширенням програми «є-Підтримка» на дітей віком 14−17 років.

Мінекономіки, Мінцифри та Міносвіти у 10-денний термін мають підготувати проєкт ухвали з переліком того, на що можна буде витратити тисячу гривень за вакцинацію.

Повідомляється, що гроші можуть піти на оплату за проживання у гуртожитках навчальних закладів, покупку книг, канцелярії, шкільного приладдя, додаткове тестування на ЗНО тощо.

Нагадаємо, Кабмін також дозволив вакцинованим українцям у віці 60+ купити за віртуальну тисячу ліки в аптеках. Послуга буде доступна з 24 січня.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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