Запобіжний захід Порошенко: Печерський суд виніс рішення (документ)
Печерський районний суд Києва, де у середу, 19 січня, оголосили запобіжний захід п'ятому президенту України Петру Порошенку, не підтримав клопотання звинувачення про мільярдну заставу та арешт.
Петра Порошенка відпустили під особисте зобов'язання. Традиційні вимоги — приходити до суду і до прокурора на першу вимогу, а також здати загранпаспорти.
Водночас, народний депутат Олексій Гончаренко повідомляє, що суд заарештував майно не лише Петра Порошенка, а й його дружини Марини.
А ось і рішення щодо запобіжного заходу.
Нагадаємо, що ДБР розслідує справу про постачання вугілля в Україну в 2014—2015 роках з окупованих територій, де фігурує п'ятий президент України.
Перед засіданням під Печерським судом відбулися сутички між прихильниками Порошенка та правоохоронцями.
Фото Петра Порошенка із соціальних мереж717
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