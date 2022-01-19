Запобіжний захід Порошенко: Печерський суд виніс рішення (документ)

Печерський районний суд Києва, де у середу, 19 січня, оголосили запобіжний захід п'ятому президенту України Петру Порошенку, не підтримав клопотання звинувачення про мільярдну заставу та арешт.

Петра Порошенка відпустили під особисте зобов'язання. Традиційні вимоги — приходити до суду і до прокурора на першу вимогу, а також здати загранпаспорти.

Водночас, народний депутат Олексій Гончаренко повідомляє, що суд заарештував майно не лише Петра Порошенка, а й його дружини Марини.

А ось і рішення щодо запобіжного заходу.

Нагадаємо, що ДБР розслідує справу про постачання вугілля в Україну в 2014—2015 роках з окупованих територій, де фігурує п'ятий президент України.

Перед засіданням під Печерським судом відбулися сутички між прихильниками Порошенка та правоохоронцями.

Фото Петра Порошенка із соціальних мереж

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