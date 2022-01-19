Кабмін дозволив витратити тисячу за вакцинацію на ліки, але не всім

Кабінет Міністрів, який на своєму засіданні 19 січня встановив термін дії міжнародного та внутрішнього COVID-сертифікатів, що підтверджують вакцинацію, на рівні 270 днів, розширив список товарів, які можна купити за тисячу, що виплачують у рамках програми «єПідтримка» громадянам, які отримали дві дози вакцини проти ковіду.

Як повідомляють у МОЗ, вакциновані українці у віці 60+ зможуть купити за ці кошти ліки в аптечних закладах та інтернет-аптеках.

Ліки можна буде купити як за рецептом лікаря, так і без нього, з 24 січня.

Зазначається, що банки перевірятимуть вік людини у момент проведення платежу. Коли саме вона оформила картку, неважливо, головне, щоб на момент покупки ліків покупцеві вже виповнилося 60 років.

Наголошується, що за тисячу за вакцинацію можна буде придбати саме ліки, а не будь-які інші товари в аптеці.

Раніше у Національному агентстві із запобігання корупції заявляли, що тисяча вакцинованим не є доходом і не декларується.

Фото з Pixaby

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