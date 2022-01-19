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Україна

Термін дії COVID-сертифікатів скоротили до 270 днів

13:56 19 січня 2022
Вакцинація проти ковіда

В Україні, як і планувалося, скоротили дію сертифікатів вакцинації проти коронавірусної інфекції.

Як повідомляє постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук, таке рішення ухвалив уряд. Дію COVID-сертифікатів скоротили з року до 270 днів.

«Кабінет Міністрів встановив термін дії міжнародного та внутрішнього COVID-сертифікатів, що підтверджують вакцинацію, на рівні 270 днів. Також визначено порядок формування та використання COVID-сертифікатів на підставі бустерної дози, затверджено зразки COVID-сертифікатів у частині зазначення факту вакцинації бустерною дозою», — повідомив Мельничук.

А народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що таке рішення ухвалили, оскільки Україна «приєдналася до європейських норм».

Раніше у МОЗ заявляли, що після отримання бустерної дози вакцини новий COVID-сертифікат діятиме 270 діб з дати її введення.

Фото з Pixabay

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