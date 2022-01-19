У Києві суд обирає запобіжний захід Порошенку: онлайн-трансляція

У середу, 19 січня, о 14:00 у Печерському райсуді Києва, під яким відбулися сутички між поліцією та прихильниками Петра Порошенка, заплановане засідання, на якому суддя оголосить рішення щодо запобіжного заходу п'ятому президенту України. Також у цей день мають оголосити рішення суду щодо арешту активів Порошенка.

Трансляцию веде «UA:Перший».

Перед початком засідання біля Печерського суду зібралися прихильники п'ятого президента та багато правоохоронців. Трансляцію з площі перед будинком суду вів телеканал «Еспресо» .

За інформацією "Типичного Киева", під судом були постраждалі.

Нагадаємо, що судове засідання відбулося 17 січня, одразу ж після того, як Петро Порошенко повернувся до України.

Звинувачення вимагає двомісячного арешту та застави в один мільярд гривень. Справа, що розслідується ГБР, стосується постачання вугілля з окупованих районів Донбасу у 2014−2015 роках. Петру Порошенку інкримінують «держзраду».

Фото Петра Порошенка із соціальних мереж

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