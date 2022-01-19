Держсекретар США Ентоні Блінкен, який прибув до Києва в середу, 19 січня, для зустрічей з українським керівництвом, перед візитом в Україну попереджав, що Росія може почати нову атаку в «дуже короткий термін».

Як передає «Ройтер», після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським Блінкен поїде до Берліна для переговорів з союзниками, а потім — у Женеву, щоб зустрітися з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Видання повідомляє, що під час розмови з дипломатами в посольстві США у Києві Блінкен сказав, що сильно сподівається, що Росія зможе дотримуватися дипломатичного і мирного шляху, коли він зустрінеться з Лавровим, і попередив, що президент Росії Володимир Путін може віддати наказ про атаку в найкоротші терміни.

«Як ви всі дуже добре знаєте, протягом останніх кількох місяців ми інтенсивно зосереджували увагу на Україні через значне нарощування російських сил поблизу українського кордону», — відзначив він та додав, що російське нарощування відбувалося «без провокацій, без причин».

«Ми знаєм про плани ще більше збільшити ці сили за дуже короткий термін, і це дає президенту Путіну можливість, також у дуже короткий термін, вжити подальших агресивних дій проти України», — підкреслив він.

До того ж Росія цього тижня перекинула додаткові війська до Білорусі, як стверджують у Мінську, для спільних навчань наступного місяця. Москва заперечує плани розпочати атаку, але здійснює тиск на Вашингтон щодо гарантій безпеки, включаючи блокування вступу України до НАТО.

Ентоні Блінкен відзначив, що дії Росії привернули увагу Вашингтона, а також його союзників у Європі та за її межами.

Напередодні візиту до України прессекретар Держдепартаменту Нед Прайс заявив, що візит Блінкена мав «підтвердити нашу підтримку суверенітету та територіальної цілісності України». Вашингтон попередив Росію про серйозні наслідки, якщо вона почне новий наступ, одночасно пообіцявши посилити свою безпеку в Європі.

«У разі подальшого вторгнення Росії в Україну ми надамо українцям додатковий оборонний матеріал, крім того, що ми вже надаємо», — заявив представник Держдепу.

Нагадаємо, що у Анкарі повідомили про візит до України найближчими тижнями президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана, який запропонував зустріч російському та українському президентам.

Фото twitter.com/secblinken

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