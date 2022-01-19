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Під Печерським судом відбулася сутичка між правоохоронцями та прихильниками Порошенка (відео)

12:42 19 січня 2022
Петро Порошенко під Печерським судом

У Києві під Печерським райсудом, де о 14:00 має розпочатися засідання, на якому суддя оголосить рішення щодо запобіжного заходу п'ятому президенту України Петру Порошенку, між його прихильниками та правоохоронцями відбулися зіткнення.

Відео сутички у мережу виклав «Киев Сейчас».

 

«Сьогодні» повідомляє, що сутичка виникла після того, як учасники акції, які прийшли підтримати Порошенка, хотіли встановити грубку та зробити чай, проте поліцейські стали їм заважати. Також поліцейські забирають діжки, які принесли активісти. У хід пішов сльозогінний газ. Поліція та Нацгвардія намагаються відтіснити учасників акції, а також розбирають намети.

 

А ось що показує «Еспресо».

Нагадаємо, що звинувачення вимагає для Петра Порошенка двомісячного арешту та застави в один мільярд гривень. Справа, що розслідується ДБР, стосується постачання вугілля з окупованих територій у 2014−2015 роках.

Ексклюзивний матеріал «Роман Безсмертний: «Зеленський навіть не підозрює, що цей процес є вигідним і Порошенку» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото зі сторінки Петра Порошенка у соціальних мережах

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