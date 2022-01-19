Президент Туреччини Ердоган запросив до Анкари Зеленського та Путіна: що відомо

Невдовзі після візиту в Україну Держсекретаря США Ентоні Блінкена, який 19 січня зустрічається з президентом Володимиром Зеленським і обговорюватиме загрозу російського вторгнення, до Києва протягом найближчих тижнів має приїхати президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.

Як повідомляє агентство «Анадолу», офіційна Анкара заявила, що «готова відіграти будь-яку можливу роль, щоб знизити напруженість між Росією та Україною.

«Ми це робимо і як друг Росії і України, і як союзник по НАТО» , — заявив прессекретар турецького лідера Ібрагім Калин.

За його словами, Реджеп Тайїп Ердоган запросив до Туреччини президентів Росії Володимира Путіна та України Володимира Зеленського «для обговорення та врегулювання розбіжностей».

Прессекретар президента Туреччини зазначив, що «наслідки військової операції Росії проти України будуть великими та незворотними», і що «швидких рішень подібних довгострокових геополітичних проблем не існує».

Нагадаємо, що після візиту в Україну Ентоні Блінкен вирушить до Німеччини, де, зокрема, має відбутися зустріч у форматі США, Великобританія, Франція та ФРН. Він також запланував зустріч у Женеві з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим.

Фото з Вікіпедії

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