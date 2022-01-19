Коли власник авто може уникнути штрафу за порушення правил дорожнього руху: названо умову

У Патрульній поліції детально пояснили, як треба чинити власникам автомобілів, які передали свої машини у користування іншим, щоб не отримати штраф за порушення правил дорожнього руху іншим водієм.

Як пояснює перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, це питання актуальне також для керівників організацій з великим автопарком.

«Потрібно визначити належного користувача, який на законних підставах використовує чужий транспортний засіб. Зробити це можна не виходячи з дому, щоб у разі автоматичної фото- або відеофіксації порушень правил дорожнього руху штрафи отримувала саме ця особа», — пише офіцер на своїй сторінці у соціальних мережах і додає, що такі дії можна вчинити за допомогою Електронного кабінету водія. Замовити послугу може людина, яка хоче стати таким користувачем.

Якщо такої можливості немає, то і власнику автомобіля, і людині, яких збирається користуватися чужою автівкою, слід особисто звернутися у сервісний центр.

До речі, у парламенті повернулися до ідеї покарання водіїв за порушення правил не лише штрафами, а й штрафними балами — після того, як порушник набере 12 таких балів, його позбавлять прав водія.

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Фото з Pixabay

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