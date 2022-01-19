28.27 / 28.51 31.98 / 32.38
Київ: -2
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Коли власник авто може уникнути штрафу за порушення правил дорожнього руху: названо умову

11:32 19 січня 2022
Водій

У Патрульній поліції детально пояснили, як треба чинити власникам автомобілів, які передали свої машини у користування іншим, щоб не отримати штраф за порушення правил дорожнього руху іншим водієм.

Як пояснює перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, це питання актуальне також для керівників організацій з великим автопарком.

«Потрібно визначити належного користувача, який на законних підставах використовує чужий транспортний засіб. Зробити це можна не виходячи з дому, щоб у разі автоматичної фото- або відеофіксації порушень правил дорожнього руху штрафи отримувала саме ця особа», — пише офіцер на своїй сторінці у соціальних мережах і додає, що такі дії можна вчинити за допомогою Електронного кабінету водія. Замовити послугу може людина, яка хоче стати таким користувачем.

Якщо такої можливості немає, то і власнику автомобіля, і людині, яких збирається користуватися чужою автівкою, слід особисто звернутися у сервісний центр.

До речі, у парламенті повернулися до ідеї покарання водіїв за порушення правил не лише штрафами, а й штрафними балами — після того, як порушник набере 12 таких балів, його позбавлять прав водія.

Ексклюзивний матеріал «Завжди їздити з увімкненими фарами та перевзувати автівку у зимові шини на півроку: в Україні для водіїв підготували нововведення» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Pixabay

200

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Підвищена пенсія в Україні

Підвищення пенсій навесні: кому додадуть 400 грн, а хто отримуватиме на цілих півтисячі більше

Мохаммад Джавад Вафаеї-Сані

Чемпіона з боксу засудили до страти на батьківщині

тисяча

«Ковідну тисячу» зможуть отримати діти та пенсіонери: на що можна буде витратити гроші

Китайські астрологи назвали роки народження людей, яких у 2022 році чекають раптові зміни

Китайські астрологи назвали роки народження людей, яких у 2022 році чекають раптові зміни

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.