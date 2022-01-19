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До кінця реєстрації на пробне ЗНО залишилося чотири дні

11:12 19 січня 2022
студентка ноутбук

До 22 січня триває реєстрація осіб для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні 2022 року, — повідомляє Міністерство освіти і науки України. Кожен охочий може зареєструватися на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.

Станом на 17 січня, процес реєстрації завершили майже 43 тисячі осіб, які замовили 67 тисяч тестувань. Традиційно найбільш популярними виявилися тести з української мови і літератури, математики, англійської мови.

Нагадаємо, що особи, які зареєструються для участі в пробному тестуванні, матимуть можливість:

  • ознайомитись із стандартизованими тестами, що відповідають вимогам Програм, характеристикам і структурі сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання 2022 року;
  • виконати пробний тест і попрактикуватися в заповненні бланків відповідей;
  • дізнатися правильні відповіді до завдань пробного тестування, що будуть розміщені на сайті Українського центру оцінювання якості освіти у визначений час;
  • отримати результат пробного тестування за допомогою спеціального сервісу (за бажанням);
  • психологічно налаштуватися на проходження зовнішнього незалежного оцінювання;
  • навчитися ефективно розподіляти час;
  • оцінити свій рівень навчальних досягнень.

Вартість пробного ЗНО різниться за регіонами й коливається в межах від 213 до 309 гривень. Різниця пов’язана з особливостями організації тестувань, зокрема з вартістю друку й доставки матеріалів у різних регіонах, прогнозованою кількістю тестувань тощо.

Для всіх зареєстрованих учасників пробного ЗНО будуть створені інформаційні сторінки, на яких до 10 березня буде розміщено інформацію про час і місце проходження пробного ЗНО, а згодом — результати тестування.

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання відбудеться у такі дати:

  • 19 березня — з української мови, української мови і літератури;
  • 26 березня — з історії України, математики, математики (завдання рівня стандарту), біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, французької мов.

У день проведення пробного тестування кожен зареєстрований учасник може скласти тест з одного навчального предмета.

Важливо налогосити, що реєстрація на пробне ЗНО не передбачає автоматичної реєстрації на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання.

Результати пробного ЗНО не будуть зараховані як оцінки за державну підсумкову атестацію та не буде використано для участі в конкурсному відборі під час вступу до закладів вищої освіти.

Нагадаємо, що реєстрація на пробне ЗНО почалась в Україні 5 січня.

Фото Pixabay

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