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Україна

Держсекретар США Блінкен вже у Києві (відео)

9:58 19 січня 2022
Ентоні Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен, у якого на середу, 19 січня, намічені зустрічі з українським керівництвом, прибув до Києва.

Його візит до столиці України відбувається на тлі загострення ситуації на російсько-українському кордоні. Відео із приземленням літака у аеропорту «Бориспіль» у мережу виклав «Інсайдер» .

 

Ентоні Блінкен прилетів до Києва невдовзі після проведення серії зустрічей з росіянами - у рамках переговорів делегацій РФ та США у Женеві, засідання Ради Росія-НАТО у Брюсселі та переговорів у рамках ОБСЄ.

У США заявляли, що після цих переговорів Вашингтон проводитиме консультації із союзниками та партнерами.

А The Hill повідомляв про зустріч Блінкена із російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим у п'ятницю.

 

За інформацією «Ройтер», Держсекретар США зустрінеться з Лавровим у Женеві після візиту до України та зустрічі у Берліні з європейськими чиновниками. У Держдепі заявили, що Сполучені Штати хочуть миру, а не конфлікту, і що російський президент Володимир Путін має можливості, щоб уникнути кризи, і щоб США і РФ мали стосунки, не засновані на «ворожнечі».

За словами Блінкена, Росія заперечує плани щодо вторгнення, однак озвучила низку вимог, заявивши, що ситуація може розвиватися по-іншому, якщо Захід не прийме вимоги РФ.

У Берліні у Ентоні Блінкена намічено зустріч із керівництвом МЗС Німеччини, а також переговори у форматі США, Великобританія, Франція та ФРН. У Держдепі наголосили, що переговори будуть зосереджені на готовності союзників забезпечити Росії «серйозні наслідки та економічні витрати» у разі екскалації ситуації.

Програма візиту Держсекретаря США до України передбачає зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Фото — скріншот

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