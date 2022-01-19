Держсекретар США Блінкен вже у Києві (відео)

Державний секретар США Ентоні Блінкен, у якого на середу, 19 січня, намічені зустрічі з українським керівництвом, прибув до Києва.

Його візит до столиці України відбувається на тлі загострення ситуації на російсько-українському кордоні. Відео із приземленням літака у аеропорту «Бориспіль» у мережу виклав «Інсайдер» .

Ентоні Блінкен прилетів до Києва невдовзі після проведення серії зустрічей з росіянами - у рамках переговорів делегацій РФ та США у Женеві, засідання Ради Росія-НАТО у Брюсселі та переговорів у рамках ОБСЄ.

У США заявляли, що після цих переговорів Вашингтон проводитиме консультації із союзниками та партнерами.

А The Hill повідомляв про зустріч Блінкена із російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим у п'ятницю.

Secretary of State Blinken departs DC en route to Ukraine with plans to meet Російський Foreign Minister Sergey Lavrov на friday as US seeks to ward off invasion of Ukraine by Russia. https://t.co/ki0yTkW7F3 pic.twitter.com/F0bEBknISP - The Hill (@thehill) January 18, 2022

За інформацією «Ройтер», Держсекретар США зустрінеться з Лавровим у Женеві після візиту до України та зустрічі у Берліні з європейськими чиновниками. У Держдепі заявили, що Сполучені Штати хочуть миру, а не конфлікту, і що російський президент Володимир Путін має можливості, щоб уникнути кризи, і щоб США і РФ мали стосунки, не засновані на «ворожнечі».

За словами Блінкена, Росія заперечує плани щодо вторгнення, однак озвучила низку вимог, заявивши, що ситуація може розвиватися по-іншому, якщо Захід не прийме вимоги РФ.

У Берліні у Ентоні Блінкена намічено зустріч із керівництвом МЗС Німеччини, а також переговори у форматі США, Великобританія, Франція та ФРН. У Держдепі наголосили, що переговори будуть зосереджені на готовності союзників забезпечити Росії «серйозні наслідки та економічні витрати» у разі екскалації ситуації.

Програма візиту Держсекретаря США до України передбачає зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Фото — скріншот

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