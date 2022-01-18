На Донбасі побоюються російської провокації у свято Водохреща 19 січня. У Центрі стратегічних комунікацій при Мінінформполітики отримали відомості, що окупаційні війська можуть обстріляти людей, які зберуться на ставку на околиці Донецька. Потім цей обстріл можуть видати за напад українських військових та звинуватити ЗСУ в ескалації.

«Провокаційний обстріл можливий з ворожого опорного пункту, розташованого на шахті ім. Челюскінців менш ніж за два кілометри від ставка. Щоб замаскувати постріли, ворожі військові готуються включити головний вентилятор на шахті, яка вже давно не працює… Крім того, російські сили можуть підлаштувати вибух шахти», — кажуть у центрі.

Представники Мінінформполітики вважають, що провокацію, якщо вона вдасться, Росія використовуватиме як привід для початку активних бойових дій.

Ставок Цегляний можуть обстріляти

Нагадаємо, раніше американські розвідслужби одержали інформацію, що Росія готує серію диверсій проти мирного населення на окупованих територіях. Розвідка вважає, що провокації Кремль використає як привід для нового вторгнення в Україну.

Фото pixabay.com

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