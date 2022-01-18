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У Києві транспорт не для всіх школярів буде безкоштовним: кому доведеться платити за проїзд

18:31 18 січня 2022
київ транспорт

У Києві збираються з 1 березня 2022 року залишити безкоштовний проїзд лише для тих школярів, які оформлять учнівську картку «Київ цифровий». За даними КМДА, такий документ встигли замовити майже 50% столичних учнів. В інших з весни можуть виникнути проблеми при спробі скористатися комунальним транспортом. Швидше за все, доведеться сплачувати за проїзд на загальних підставах.

Пластикова карта «Київ цифровий» із фотографією дитини та вказанням навчального закладу має стати єдиним документом, який дає учневі право на безкоштовний проїзд. Остаточний перехід на новий додаток заплановано на березень-2022.

Зараз по карті можна відстежити поїздки учня, а відповідно й потребу в такій послузі, як оплата з бюджету транспорту для школярів. Надалі функціонал картки планується розширити, наприклад, прив'язати до неї можливість оплати харчування у школах.

Транспортна учнівська картка оформлюється на сайті scard.kyivcity.gov.ua. Попередньо батькам школяра необхідно створити персональний кабінет, подати заявку, вказати дані дитини та її школи, завантажити фотографію учня та оплатити послугу із виготовлення картки. Випустити картку обіцяють орієнтовно протягом місяця. Готовий пластиковий проїзний передається за місцем навчання дитини (в адміністрацію школи).

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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