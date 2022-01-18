У Держдепі назвали причину візиту Блінкена до Києва

Держдепартамент США оголосив програму візиту до Києва держсекретаря Ентоні Блінкена. Україну представник Штатів відвідає 19 січня в рамках європейського турне, а головною темою переговорів стане російська загроза та дипломатичні способи деескалації.

«Поїздка та консультації держсекретаря є частиною дипломатичних зусиль щодо деескалації напруженості, викликаної нарощуванням військової присутності Росії та продовженням агресії проти України», — йдеться в заяві Держдепартаменту.

На 19 січня у держсекретаря США призначено:

переговори з президентом Володимиром Зеленським та головою МЗС Дмитром Кулебою;

зустріч із співробітниками та сім'ями американського дипломатичного корпусу. З посольством США у Києві будуть узгоджені дії, якщо Росія вирішить піти на подальшу ескалацію.

20 січня держсекретар Блінкен відвідає Німеччину. Обговорюватимуться можливі санкції проти Росії. Передбачено зустрічі з головою МЗС Німеччини Анналеною Бербок.

Фото SecBlinken/twitter

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