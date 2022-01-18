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Україна

Комаровський пояснив Гордону, чому він «конкретний лох»

16:28 18 січня 2022
комаровський

Лікар, телеведучий і блогер Євген Комаровський розвинув тему про людей, які жорстоко помилилися з кандидатом на останніх президентських виборах. В інтерв'ю Дмитру Гордону Комаровський озвучив створену власноруч градацію «лохів».

«Ти лох. І я лох. Але ми кожен сам по собі. З різних приводів… У нас не було вибору», — заявив Комаровський Гордону.

«Зі словом „лох“ вживається слово „лох конкретний“. Я — звичайний, а ти — конкретний… Я просто постояв поряд, а ти на три години зробив інтерв'ю. Тому вибач», — додав лікар.

Нагадаємо, раніше Комаровський визнав, що рішення приєднатися до команди Володимира Зеленського у 2019 році та публічно підтримати кандидата було помилкою. У тому ж інтерв'ю лікар-блогер використав фразу, що відразу стала мемом. «Ми з тобою лоханулися. Ми лохи», — констатував Комаровський в інтерв'ю Гордону.

Фото Комаровський/Facebook

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