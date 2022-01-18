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В Україні набули чинності нові правила продажу алкоголю: що змінилося

15:56 18 січня 2022
бар алкоголь

З 2022 року набув чинності «ресурсний» закон, спрямований на поповнення доходів бюджету. Одна із норм закону стосується продажу підакцизних товарів, зокрема алкоголю. Встановлено, що з 1 січня 2022 року при роздрібній торгівлі алкогольними напоями необхідно вказувати у фіскальному чеку серію та номер акцизної марки.

У законі прописано, що при торгівлі підакцизними товарами в чеку необхідно зазначати товарну підкатегорію згідно УКТ ЗЕД, найменування товару, ціну, облік кількості, а в разі роздрібної торгівлі алкоголем — ще й цифрове значення штрих-коду марки акцизного податку (серію і номер).

Telegram-канал restorator_reve радить підприємцям-рестораторам вказувати код акцизу завжди: під час продажу алкоголю пляшками, на розлив та при реалізації алкогольних коктейлів. «… З початку року багатьох рестораторів штрафують за відсутність акцизного коду у чеках… Ресторатори пояснюють, що пляшку було відкорковано в минулому чеку, але податківці штрафують і посилаються на новий закон», — кажуть представники галузі.

Нагадаємо, раніше у податковій випустили роз'яснення про те, що при невказанні в чеку обов'язкової інформації штраф становитиме 100% від суми проданого, а при повторному порушенні — 150% від суми чека.

Фото pixabay.com

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