«Дуже скоро сама Росія буде більш мусульманською, ніж ніж псевдослов’янською»: український дипломат про дії Путіна

Аналізуючи події в Казахстані український дипломат, міністр закордонних справ України (у 2007−2009 роках) Володимир Огризко вважає те, що сталося, спробою поставити вірного керівника, яким можна буде легко маніпулювати. При цьому керівник залежатиме від Путіна, оскільки той зберіг його при владі на певний період часу. Таку думку Огризко висловив в інтерв'ю «ФАКТАМ».

На думку українського дипломата, якщо й говорити про якісь зовнішні впливи, то вони ведуть у «Першопрестольну». Саме у такий спосіб поставлено крапку у фактичному двовладді в Казахстані. Там, з одного боку, керував відносно молодий президент, який мав певні амбіції, але не мав можливості їх реалізовувати, а, з іншого, був реальний володар Назарбаєв і його клан, який не дуже хотів ділитись реальною владою з новим президентом. Тепер ситуація зрозуміла: клан Назарбаєва фактично усунуто від влади. Ну, а Путін в особі нового президента має вірного друга, соратника, який виконуватиме всі забаганки Кремля.

З іншого боку, ці події показали: жодні тоталітарні режими не мають перспектив — приходить час, коли вони руйнуються зсередини.

«Хоч зараз з'явились повідомлення, мовляв, російські війська, які прикриваються прапором ОДКБ, звідти почнуть виходити, але кинути виклик ісламському світу — не просто помилка стратегічного характеру, а неадекватність», — заявив Огризко.

Водночас дипломат зауважує, що необхідно розуміти: дуже скоро сама Росія буде більш мусульманською, ніж певдослов'янською. Тож намагатися розв'язувати конфлікт у такій країні, може хіба самогубець, який не розуміє можливих наслідків, вважає дипломат.

Огризко згадав про плани Туреччини об'єднати навколо себе тюркомовні країни, зокрема й Казахстан. «Тому протипоставляти себе мусульманському світу — це дуже нерозсудливий крок», — наполягає експерт.

«Повторюсь, сама Росія не є гомогенною, і в ній дуже багато регіонів далеких від того, щоб аплодувати, коли російські війська стріляють в їхніх єдиновірців», — наголошує Огризко.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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