Чи буде Вашингтон допомагати Україні: Безсмертний назвав дві перешкоди

ЗМІ повідомляють про можливий візит в Україну найближчими днями державного секретаря США Ентоні Блінкена. Офіційно ця інформація не підтверджена, але висловлюються припущення, що візит може бути пов’язаний з можливою ескалацією ситуації в Україні з боку РФ.

Політик і дипломат Роман Безсмерний в інтерв’ю «ФАКТАМ», коментуючи судову епопею з п’ятим президентом України Петром Порошенком, припустив, що «Вашингтон не випадково, коли говорить, то говорить про оборону і безпеку України. І не випадково припинилися розмови по інших темах». Безсмерний вважає, що «їх (розмов. — Авт.) в принципі не може бути в силу організованих конфліктів, пов’язаних з Порошенком, і переслідуванням Коломойського у США по антикорупційній програмі президента Байдена».

На думку політика, зараз від відповіді на питання, чи буде широкомасштабна агресія Росії проти України, залежить доля не стільки нашої держави, скільки Европи і світу в цілому.



«Розумієте, коли радник президента Сполучених Штатів, державний секретар та інші високопосадовці дають пресконференції, коли у Держдепі проходять закриті брифінги для преси майже щодня, це означає, що вони дуже добре розуміють, що відбувається біля наших кордонів. Поки так є, Вашингтон буде все робити, щоби стримувати російську агресію. Зверніть увагу, я не сказав — допомагати Україні», — зауважив Роман Безсмертний.

Щодо надання Україні допомоги, то політик вважає, що зараз в Україні існують дві перешкоди на шляху до цього. «Перша — це тема російських контрагентів, які наповнили, завдяки приходу президента Зеленського, систему органів влади. Друга — це корупція. Зверніть увагу, як у більшості державних структур відновилися нові вимоги і вводяться якісь нові правила. Це сигнал про те, що корупція все сильніше і сильніше захоплює структури влади», — сказав Роман Безсмертний.

Раніше військовий експерт назвав головну ознаку того, що РФ справді готується напасти на Україну.

Фото Романа Безсмертного із соціальних мереж

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