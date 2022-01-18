Держсекретар США Блінкен зустрінеться у середу в Києві із Зеленським, — ЗМІ

Державний секретар США Ентоні Блінкен, який раніше застерігав Кремль від ще однієї «серйозної помилки» щодо України, у середу, 19 січня, відвідає Київ.

Як повідомляє «ZN.UA», держсекретар проведе переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Точний порядок денний не відомий, проте, швидше за все, йтиметься про загрозу вторгнення Росії на територію нашої країни

Видання нагадує, що 10−13 січня відбулися три раунди переговорів, присвячених російським претензіям щодо європейської безпеки: переговори делегацій Росії та США у Женеві, засідання Ради Росія-НАТО у Брюсселі та переговори в рамках ОБСЄ.

Вимоги Росії щодо нерозширення НАТО на схід були визнані неприйнятними, Москва отримала конкретну відмову на свою завуальовану пропозицію щодо поділу світу на нові «сфери впливу».

А Ентоні Блінкен заявляв, що після закінчення переговорів Росії зі США, НАТО та ОБСЄ Вашингтон планує провести консультації з союзниками та партнерами.

Ексклюзивне інтерв'ю з міністром закордонних справ України (у 2007—2009 роках) Володимиром Огризком «Про помилки Путіна, які призведуть до розвалу РФ і як вплинуть на Україну переговори Росії зі США та НАТО» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Вікіпедії

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