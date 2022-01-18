Список професій суттєво скоротять: Зеленський відповів на петицію про військовий облік жінок

Після того, як петиція про відміну наказу про військовий облік жінок набрала у грудні понад 30 тисяч підписів, голова держави нарешті на неї відреагував.

Зокрема, Президент України Володимир Зеленський звернувся до міністра оборони Олексія Резнікова у зв'язку з необхідністю обов'язкового уточнення низки питань, пов'язаних із військовим обліком жінок, повідомляє сайт Офісу Президента України.

Розглянувши петицію, Президент зазначив, що, згідно з Конституцією України, захист суверенітету та територіальної цілісності держави є справою всього українського народу, громадяни мають однакові конституційні права та свободи та рівні перед законом і не можуть мати привілеїв чи обмежень за ознакою статі.

Законом України «Про військовий обов'язок та військову службу» визначено, що жінок, які мають спеціальність або професію, визначену у переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до військової служби за станом здоров'я та віком, візьмуть на військовий облік.

Проте, як зазначив Голова держави, громадський резонанс, який відображає, зокрема, подану електронну петицію, був викликаний не стільки нормами Конституції та законодавством України, як їхньою невдалою реалізацією. А саме: недостатньо обґрунтованим і тому надто широким новим переліком спеціальностей та професій, а також відсутністю чітко визначеної процедури постановки жінок на військовий облік.

«З огляду на високу громадську увагу до порушених у петиції проблем та враховуючи, що їхнє врегулювання законодавством України покладено на оборонне відомство, я звернувся до міністра оборони України Олексія Резнікова з проханням невідкладно та комплексно опрацювати поставлене в петиції питання», — наголосив Президент України.

Міністру оборони Олексію Резникову доручили розглянути суттєве скорочення переліку спеціальностей, що підлягають військовому обліку, а також порушити питання про впровадження сучасних цифрових технологій у процедури постановки — щоб уникнути обов'язкової особистої присутності жінок. Крім того, зазначено, що треба врегулювати питання порядку проходження жінками медогляду при постановці на облік.

Також Зеленський поставив завдання вирішити питання застосування зважених та суспільно прийнятних підходів до адміністративної відповідальності за несвоєчасну постановку на військовий облік жінок до завершення процесу остаточного врегулювання згаданої процедури.

Нагадаємо, що наказ про військовий облік для жінок набув чинності 17 грудня 2021 року. Передбачалося, що військовозобов'язаними стануть представниці прекрасної статі, які працюють у сфері держбезпеки, транспортної сфери, IT, медицини, журналістики, туризму, педагогіки.

Фото із сайту ОПУ

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