В Україні, де нещодавно до списку областей з виявленими випадками «Омікрону» додалася і Харківщина, оприлюднили сипмтоми цього «варіанту» ковіда.

Як повідомляє «РБК-Україна», найчастіше у хворих спостерігаються нежить, головний біль, втома, чхання та біль у горлі.

Зазначається, що істотних відмінностей від домінуючого в країні штаму «Дельта» не виявлено. Так що до перерахованих вище симптомів можна також додати кашель, хрипкий голос, озноб, лихоманку втрату чи спотворення нюху чи слуху.

При цьому у МОЗ радять українцям, у яких почали виявлятися симптоми ГРВІ, звертатися до сімейного лікаря, який має дати направлення на тестування на COVID-19.

До результатів тестування і під час видимих симптомів не варто відвідувати місця скупчення людей, треба дотримуватися режиму самоізоляції.

Нагадаємо, що МОЗ спростило правила вакцинації проти ковіду дітей віком від 12 до 17 років — скасували вимоги про те, щоб у дитини перед щепленням проти COVID-19 були всі обов'язкові «вікові» щеплення.

Фото з Pixabay

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