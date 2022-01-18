Україна від цього слабшає, — Роман Безсмертний про протистояння між Зеленським і Порошенком

Протистояння між Зеленським і Порошенком, який щойно повернувся в Україну, в інтерв`ю «ФАКТАМ» проаналізував відомий політик і дипломат Роман Безсмертний.

«Тепер про те, що дуже тривожить. Можливо використання цієї ситуації агресором? — розмірковує Безсмертний. — Так. Використання в середині країни різними групами, кланами, олігархами можливо? Можливо і майже гарантовано. Проблеми із розв’язанням енергетичних питань, з боротьбою з коронавірусом, продовольча криза можливі? Звісно, так.

Парадоксальність ситуації полягає в тому, що при утриманні цієї парадигми Україна як організм, який здатен чинити спротив, слабшає. Вона концентрує суспільну увагу на цьому протистоянні й фактично упускає ключові питання безпеки, оборони, енергетики, аграрного сектору, оборонно-промислового комплексу тощо.

У нас чомусь досі не розуміють, що у політики та інформації, яка наповнює політичний зміст, є нерозривний зв’язок з економікою, з конкретними секторами промисловості. Якщо немає політичного акцентування на темах, які я назвав, то не буде економічного, фінансового і бюджетного процесів. Це речі абсолютно пов’язані".

Як будуть розвиватися подальші події в Україні, читайте у матеріалі: Роман Безсмертний: «Зеленський навіть не підозрює, що цей процес вигідний і Порошенку»



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