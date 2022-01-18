Коронавірус відвойовує позиції: в Україні знову різке зростання COVID-випадків

В Україні, де у вихідні дні фіксували зниження кількості нових випадків COVID-19 (5−6 тисяч), статистика показує чергове зростання захворюваності.

За даними МОЗ, протягом понеділка, 17 січня, в країні зафіксували 8 558 нових підтверджених випадків ковіду. Серед хворих — 811 дітей та 304 медпрацівники.

У лікарні потрапили 1 125 людей, 5 761 хворий одужав. Хвороба стала летальною для 188 українців.

Протягом доби вакцинувалася 80 921 особа: першою дозою — 29 847 українців, другою — 36 223 громадянина. Додаткову та бустерну дозу отримали 456 та 14 395 громадян відповідно.

Статистика МОЗ на ранок 18 січня

У країні понад 15 мільйонів громадян отримали принаймні одну дозу вакцини проти ковіду.

Нагадаємо, що перші випадки штаму коронавірусу «Омікрон» підтвердили вже й у Харківській області.

Фото з Pixabay

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