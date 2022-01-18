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В Україні спростили ковід-вакцинацію дітей віком від 12 років: які документи потрібні для щеплення

9:02 18 січня 2022
Вакцина

В Україні спростили вакцинацію дітей віком від 12 до 17 років — Міністерство охорони здоров'я України скасувало вимогу про те, щоб у дитини перед щепленням проти COVID-19 були всі обов'язкові «вікові» щеплення.

«Відтепер для того, щоб вакцинувати дитину 12−17 років від коронавірусної хвороби, батькам досить просто записатися на щеплення у будь-який пункт чи центр вакцинації. Контакти можна знайти на Vaccinate.covid19.gov.ua/list або за телефоном 0 800 60 20 19» , — повідомили у МОЗ.

До центру вакцинації потрібно взяти із собою свідоцтво про народження (для дітей 12−13 років) або паспорт та ідентифікаційний код (для дітей 14−17 років). Для вакцинації дітей віком 12−13 років потрібна згода одного з батьків або опікуна.

Ексклюзивний матеріал «Чим штам „Омікрон“ відрізняється від попередніх вірусів і чи омине тих, хто вакцинувався: відповідає імунологиня Тетяна Бондаренко» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Pixabay

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