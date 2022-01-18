Підвищення пенсій навесні: кому додадуть 400 грн, а хто отримуватиме на цілих півтисячі більше

У календарі підвищення пенсій, опублікованому Кабміном, є кілька місяців, з якими пов'язані сподівання людей, хто вийшли на заслужений відпочинок.

Про це пише ресурс «На пенсії».

Так, на 1 березня 2022 року заплановано традиційну індексацію пенсій. Прогнозується, що 2022-го, як і 2021 року, пенсії підвищать на 11%.

Але треба враховувати, що на 11% підвищується не вся сума пенсії, а лише зарплата, яка підставляється у формулу розрахунку пенсії.

У попередні роки додатково вказували, що загальний розмір підвищення після індексації не може бути нижчим за 100 гривень. Як буде у 2022 році, наразі невідомо.

Індексація зазвичай стосується звичайних пенсій, призначених за нормами Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Але уряд обіцяв, що з 2022 року буде проіндексовано й інші види пенсій, у тому числі військовим, держслужбовцям, науковцям. На жаль, відповідний законопроект до кінця року прийнятий так і не був, порядок не затверджений. Чи встигнуть це зробити до 1 березня, поки що залишається під питанням.

Тому поки що доводиться виходити з того, що з 1 березня індексують надбавки за вік. Пенсіонери віком від 80 років отримуватимуть по 500 гривень на місяць, а пенсіонери 75−80 років — по 400 гривень .

З 1 квітня 2022 року очікується автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів. Йдеться про тих, кому можуть зарахувати до стажу два роки, відпрацьованих з моменту виходу на пенсію або після чергового перерахунку.

Нагадаємо, раніше стало відомо, хто з пенсіонерів має отримувати щонайменше 3868 грн на місяць.

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