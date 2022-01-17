Гороскоп Павла Глоби на 18 січня: Дівам доведеться шукати сили для важливих завдань, а Львів чекає дуже вдалий день

У вівторок, 18 січня 2022 року, зірки пророкують багатьом знакам зодіаку достатньо хвилювань, вважає відомий астролог Павло Глоба.

Але навіть за умов можливого енергетичного «голоду» багатьом людям доведеться вирішувати різноманітні проблеми на роботі та вдома, пише slovofraza.

Овен

Овни сьогодні вирушать у робоче відрядження. Там ви можете познайомитись із цікавими людьми, які зарядять вас позитивною енергетикою.

Телець

На тельців чекає метушливий день. З ранку ви будете стурбовані багатьма справами та завданнями, відпочити зможете лише пізно ввечері.

Близнюки

Близнюки сьогодні зрозуміють, що рухаються у неправильному напрямку. Вам потрібно знайти час і переосмислити свої справжні цілі та бажання.

Рак

У Раків перший робочий тиждень виявиться дуже сонним і монотонним. Вам захочеться більше відпочивати, аніж посилено працювати над робітничими справами.

Лев

Вівторок для Львова стане одним із найвдаліших днів останнім часом. Ви реалізуєте свої творчі пориви і зможете виконати всі поставлені собі завдання.

Діва

Беріть у всьому цього дня ініціативу у свої руки та не чекайте ні від кого допомоги. Знайдіть у собі сили виконання важливих завдань, актуальних саме цей період.

Терези

Астрологи не рекомендують вам відкладати справи на другий день. Від вашого сьогоднішнього результату залежатиме весь робочий тиждень.

Скорпіон

Почніть цей тиждень зі здорового харчування та занять спортом, інакше подальші наслідки переїдання вас лише розчарують.

Стрілець

Стрільцям по можливості слід уникати розмов із неприємними людьми. Намагайтеся зосередити увагу на своїх справах і не втручатися з гнітючими розмовами.

Козеріг

Козерогів чекає складний день. Вам потрібно самостійно зробити великий проект, який займе досить багато часу.

Водолій

Сьогоднішній день ідеально підходить для роздумів над своїм майбутнім. Якщо щось йде не так, знайте, що це можна виправити.

Риби

Риб сьогодні чекає на енергетичне спустошення. За вихідні ваші сили дуже вичерпалися, тому вам буде складно увійти до нового робочого ритму.

Нагадаємо, що китайські астрологи назвали роки народження людей, яких у 2022 році чекають раптові зміни.

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