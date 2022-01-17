Взаємодія з лідерами фармацевтичної галузі є запорукою національної безпеки, – Ляшко

17 січня міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко відвідав завод фармацевтичної компанії «Дарниця». Високопосадовець на власні очі побачив високий рівень ефективності та якості виробництва фармкомпанії, що повністю відповідає європейським стандартам. Про це за підсумками візиту повідомила пресслужба «Дарниці».

«Скоординована взаємодія з лідерами фармацевтичної галузі є запорукою національної безпеки в умовах пандемії COVID-19 та успішного протистояння іншим викликам для системи охорони здоров’я країни. Держава зацікавлена у розвитку довгострокової та системної співпраці з українськими фармацевтичними компаніями, — заявив Віктор Ляшко.

За його словами, розвиток національного фармвиробництва є однією з цілей Національної економічної стратегії на період до 2030 року, яку уряд схвалив у березні 2021 року.

Сьогодні «Дарниця» входить у топ-1000 фармацевтичних компаній світу. За одну хвилину робочого часу на заводі компанії виготовляють 62 ампули лікарських засобів, 484 таблетки та 14 флаконів крапель. Загалом же у 2021 році «Дарниця» випустила 181 млн упаковок препаратів, що є найвищим показником в Україні, та 22 нових бренди. Минулого року компанія вкотре посіла перше місце за обсягами виробництва лікарських засобів у країні.

Зазначимо, що таблетки «Цитрамон-Дарниця» визнані засобом № 1 для боротьби з головним болем в Україні, — єдиний препарат вітчизняного виробництва, який входить до топ-5 аптечних продажів. Між іншим, кожна сьома упаковка ліків на полицях аптек виготовлена фармацевтичною компанією «Дарниця».

«У сучасних умовах потужна та інноваційна фарма — це не просто важливий елемент охорони здоров’я, але й невіддільна складова національної безпеки країни. Можна навіть сказати — її біобезпеки, — вважає голова ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків. — Український ринок для нас є пріоритетним, і тому „Дарниця“ фокусується на створенні ефективних, безпечних та доступних лікарських засобів для українців».

У «Дарниці» відзначили, що готові співпрацювати з урядом задля розвитку вітчизняної фармацевтичної галузі. Серед напрямків подальшої співпраці виокремили розвиток біотехнологій, впровадження інноваційних методик наукових досліджень, а також розробку дієвих та безпечних засобів боротьби з COVID-19.

«Фарма з її постійними потребами в оптимізації виробництва та складних технологіях для розробки і досліджень завжди була на вістрі інноваційного розвитку України. Запозичення наших напрацювань державою — це цілком природний процес, і ми із задоволенням переведемо його в офіційний формат. Наприклад, за підтримки МОЗ та керівництва країни в цілому „Дарниця“ може допомогти у створенні в Україні повноцінного антикоронавірусного хабу, який забезпечить вакцинами, а також профілактичними та терапевтичними засобами і країну, і Східну Європу», — зазначив Дмитро Шимків.

Уже зараз «Дарниця» експортує свої лікарьскі засоби до 15 країн ЄС, СНД, Близького (Середнього) Сходу та Східної Азії й працює над розширенням ринків збуту. Компанія має сертифікацію з належної виробничої практики (Good Manufacturing Practice — GMP), яку регулярно отримує починаючи з 2002 року. Щорічний темп зростання експорту компанії складає приблизно 30%.

Фармацевтична компанія «Дарниця» заснована в 1930 році. З 1998 року є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Місія компанії — допомагати медичним працівникам та пацієнтам покращувати якість життя завдяки науці, інноваціям та доступності кожному. Портфоліо компанії включає 210 брендів лікарських засобів. На підприємстві функціонують 14 виробничих ліній, сертифікованих за стандартом GMP. Продукція «Дарниці» експортується в 15 країн світу. Бенефіціари компанії — сім'я Загорій.

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