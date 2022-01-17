«Зеленський після завершення його повноважень може мати такі самі проблеми, як зараз Порошенко», — експерт

У Печерському суді продовжують обирати запобіжний захід п'ятому президенту України Петру Порошенку, якого звинувачують у державній зраді. Попри те, що напередодні повідомлялося, що Порошенка, швидше за все, заарештують прямо в аеропорту «Київ» і примусово доставлять до суду, арешт не відбувся. О восьмій ранку в Жуляни до аеропорту «Київ» приїхали кілька тисяч прихильників Петра Олексійовича. Після невеликої затримки під час прикордонного контролю, коли Порошенку декілька хвилин не повертали паспорт, п'ятий президент з'явився в будівлі аеропорту, пробиваючись через натовп громадян, що прийшли його підтримати. Вже на вулиці експрезидент виголосив невелику промову й вирушив до Печерського суду, де на 11 годину було призначено засідання щодо обрання запобіжного заходу. На момент публікації цього матеріалу судове засідання ще не закінчилося. Які перспективи має кримінальне провадження щодо Петра Порошенка? Чому можливий арешт п'ятого президента майже не коментують на Заході? Як довго триватиме в суді розгляд справи «про державну зраду»? Про це «ФАКТИ» розмовляли з експертами.

«Арешт Порошенка в аеропорту не планувався»

— Відсутність реакції Заходу у справі Порошенка? Мені здається, що в Європі дали зрозуміти: для них важливо, щоб слухання в суді справи про державну зраду п'ятого президента України відбувалося у рамках закону. І все, — каже директор департаменту внутрішньої політики Міжнародного центру перспективних досліджень Ігор Петренко. — Я справді поки що не бачу, щоб там зараз жваво обговорювали можливий арешт Порошенка. Реакція, гадаю, буде, якщо в процесуальному плані з'являться якісь кричущі порушення.

У мене склалося враження, що Петро Олексійович під час свого нинішнього вояжу до Європи шукав підтримки серед політиків. Але в Європі поки що не поспішають із висновками. Зайняли спостережну позицію. До того ж, коли Порошенко перебував у Брюсселі, а там проходили переговори між НАТО та Росією, в одному з місцевих видань Порошенка назвали «олігархом», а візит п'ятого президента до Європи після того, як йому в Україні намагалися вручити повідомлення про підозру, назвали піар-акцією. Думаю, що це про щось свідчить.

До речі, приблизно такою ж була реакція Європи на відкриття кримінальної справи проти Віктора Медведчука. Майже одразу кілька депутатів Європарламенту заявили про політичні переслідування кума російського президента. Але потім усе затихло.

— Напередодні повернення Петра Порошенка в Україну низка телеграм-каналів повідомила про те, що п'ятого президента можуть заарештувати або щонайменше затримати прямо в аеропорту в Жулянах. Але арешт не відбувся. Чому?

— Насправді арешт Порошенка в аеропорту не планувався. А якщо й планувався, то виключно у голові Петра Олексійовича та його прихильників. П'ятому президентові, з точки зору політтехнологій, якраз цей арешт був би дуже вигідним. Це відбувалося б на очах його прихильників, преси. Був би великий резонанс. Петро Олексійович сподівався на шоу. Але шоу у тому вигляді, який йому хотілося мати, не вийшло.

Оскільки Порошенко погодився добровільно приїхати до Печерського суду, його навіть не затримали. Хоч і стався інцидент в аеропорту, коли представники ДБР хотіли вручити Петру Олексійовичу повістку до суду.

— Чи зможуть вже сьогодні обрати Порошенку запобіжний захід і яким він може бути? Найімовірніше, сторона звинувачення запросить домашній арешт?

— Я теж думаю, що, швидше за все, буде домашній арешт. Хоча можливі різні варіанти. П'ятого президента можуть і заарештувати — із правом виходу під заставу за мільярд гривень. Такий варіант озвучувався раніше. Але я думаю, що, якщо до цього дійде, застава буде все-таки набагато меншою, ніж мільярд. Можуть скоротити до ста мільйонів.

— А хіба за статтею «Державна зрада» передбачається вихід під заставу? Ще вчора деякі експерти, коментуючи можливий запобіжний захід для Порошенка, називали його можливий вихід під заставу за цією статтею порушенням закону.

— Звільнення від арешту під заставу за цією статтею за законодавством дозволено, оскільки злочин, який ставиться за провину Порошенку, не є насильницьким.

— Чи будуть після оголошення запобіжного заходу Петру Порошенку якісь масштабні протести в столиці та по Україні?

— Вважаю, що прихильники Петра Порошенка наразі не мають широкої соціальної бази. Дивіться, окрім Кіри Рудик — лідера партії «Голос», підтримати Порошенка до суду не прийшли інші представники опозиції: ні Дмитро Разумков, ні Кличко, який зліг із коронавірусом, ні інші політики, які вважають себе опозиційними. Тому, якщо буде заплановано будь-який «Майдан», але він не буде масштабним, то це більше зіграє у мінус Петру Олексійовичу.

До речі, швидше за все, сьогодні суд з обрання запобіжного заходу не закінчиться. Може розтягнутися ще на кілька днів. Там дуже багато томів кримінального провадження. Їх треба встигнути перечитати. Крім того, адвокати акцентуватимуть на тому, що Петру Олексійовичу так і не вручили офіційну підозру. Буде багато дебатів про суму застави, якщо до цього дійде. Мовляв, у Порошенка заарештовано всі активи та необхідну суму для застави йому зібрати буде складно. Слухання справи «про державну зраду» розтягнуть на роки.

«Під час президентства Володимира Зеленського Україна закупила у Росії вугілля на кілька мільярдів доларів»

— Як ви вважаєте, є якась перспектива у цього кримінального провадження в його нинішньому вигляді?

— Кримінальне провадження щодо п'ятого президента України у такому вигляді, в якому воно зараз подається, — це політичне переслідування з боку влади. У мене в цьому немає жодних сумнівів, — упевнений політолог Євген Магда. — Чесно кажучи, не знаю, навіщо це потрібно Зеленському. У таких судових процесах все визначається за «гамбурзьким рахунком». Тобто за кінцевим результатом.

Наразі рейтинг Зеленського падає, а у Порошенка — якраз навпаки. Міжнародна спільнота у цьому контексті не на боці нинішнього президента України.

— Але підтримки Петра Порошенка з боку офіційних осіб чи глав європейських держав поки що не видно. Я маю на увазі будь-які заяви на тему можливого арешту Петра Олексійовича.

— Ми не можемо розраховувати на те, що якась європейська держава, її представник, скаже: «Хлопці, а чому ви хочете посадити свого колишнього президента?» Це буде розцінено як втручання у внутрішні справи суверенної держави.

Думаю, що будь-хто, хто прочитав підозру Порошенка в тому вигляді, в якому вона існує зараз, у принципі немає питань щодо її легітимності.

— А ви вірите в те, що Зеленський справді хоче посадити Порошенка? І як це можливо?

— У те, що Зеленський хоче посадити Порошенка, я вірю. У справедливий обвинувальний вирок — не вірю. Розумієте, у чому річ? Я дуже добре пам'ятаю зиму 2014—2015 років, коли справді не було жодних проблем із паливом в Україні. Пам'ятаю, що проводилися деякі заходи для того, щоби перереєструвати шахти на підконтрольній території, щоб вони сплачували податки та функціонували як суб'єкти підприємницької діяльності України. Пам'ятаю, як на ті шахти приїжджав Міхеїл Саакашвілі. Я навіть знаю, що вже за президентства Володимира Зеленського Україна закупила у Росії вугілля на кілька мільярдів доларів. Але справа навіть не в тому, на яку суму ми закупили вугілля. Навіть якщо його купили на 10 копійок, але у країни-агресора, це означає, що Зеленський після завершення його повноважень може мати такі самі проблеми, які зараз його команда намагається створити Порошенку.

Дивіться, адже навіть генеральний прокурор Ірина Венедиктова, яка за списками «Слуги народу» пройшла до парламенту, не підписала цієї підозри Петру Порошенку. Це все одно, що вона вийшла на вулицю з мегафоном і каже: Це неправда! Цього не можна робити".

Хочу уточнити. Це зовсім не означає, що колишній президент чи парламентарій, як дружина Цезаря, має бути поза підозрою. Але в такій ситуації звинувачення має бути настільки чітким, щоб ні в кого не виникло навіть найменшого питання: чи справедлива ця підозра. Хіба той документ, який інкримінують Порошенку, вписується у цю формулу? Я цього не бачу.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Петру Порошенку радили не повертатися з Європи до України.

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