«Ковідну тисячу» зможуть отримати діти та пенсіонери: на що можна буде витратити гроші

З моменту оголошення про роздачу «ковідної тисячі» вакцинованим особам минув місяць. Наразі дві дози отримали 14,27 млн осіб (на початок кампанії двічі вакцинованих було близько 12 мільйонів). Наразі «ковідною тисячею» планується охопити вакцинованих підлітків від 12 років. Про це йшлося на нараді у президента 17 січня.

Представники Міносвіти запропонували, щоб віртуальний бонус могли отримати вакциновані підлітки 14−18 років та витратити гроші на позашкільну освіту (гуртки, секції). На сьогодні встановити «Дію» та зареєструвати віртуальну банківську картку «єПідтримка» можуть лише повнолітні. Якщо ідея знайде розуміння у Кабміні, то свою «ковідну тисячу» зможе отримати і молодша категорія підлітків 12−14 років.

Розширити список місць, де можна витратити «ковідну тисячу», планується 19 січня, на найближчому засіданні Кабінету міністрів. Планується, що людям старше 60 років дозволять витрачати гроші не лише на культуру, поїздки та спорт. Раніше обіцяли, що 60-річні зможуть обміняти «ковідну тисячу» на ліки.

Нагадаємо, у перші дні дії програми «ковідну тисячу» найчастіше витрачали на книги (35%), кіно (30%), квитки на транспорт (13%).

Фото bank.gov.ua

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