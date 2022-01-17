Сильний штормовий вітер та «потепління» :що очікувати від погоди у Щедрий вечір

Незважаючи на обіцяне потепління, погода у Хрещенському Святвечір буде досить суворою. Синопткиня Наталія Діденко попередила, що 18 січня в Україні буде вітряно та холодно,

Пориви північно-західного вітру досягатимуть штормових показників — 15−22 метри на секунду. Пориви можуть бути сильнішими.

«Так що погода все ж таки буде трохи схожа на хрещенську», — пожартувала синопткиня. — «На дорогах залишається ожеледь. Підозрюю, що до кінця березня».

Температура повітря протягом дня коливатиметься в межах -1−6 градусів, на Півдні та на крайньому заході України близько нуля.

З її слів, можливий навіть сніг. Періодично, подекуди.

У Києві Святвечір на Хрещення буде з морозцем, очікується вдень -2−4 градуси. Імовірність снігу 18 січня у столиці також є. Він може бути невеликим і чергуватись з проясненнями.

Також Наталія Діденко повідомила, що за даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 14 січня у Києві максимальна швидкість вітру досягла рекордних 23 м/с (83 км/год), що на 3 м/с перевищило попереднє максимальне значення, зареєстроване у 1966 році. .

І нагадала, що історичний рекордний максимум швидкості вітру в столиці, за уточненими даними, дорівнює 25 м/сек і утримується з далекого 20 березня 1881 року.

«Повторю ще раз, це важливо — завтра в Україні очікується сильний штормовий вітер. Чи дійде до рекорду? Побачимо, перевіримо» , — наголосила вона. — «Вдягайтеся за погодою, 18 січня у нас буде вітряно та холодно».

Нагадаємо, на початку цього тижня вже було попередження, що штормовий вітер повертається до України.

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