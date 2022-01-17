Постановка на військовий облік жінок та штрафи: у Міноборони попередили про зміни

Наказ Міноборони про взяття більшості жінок на військовий облік не означає, що представницям слабкої статі потрібно йти до центрів комплектування прямо зараз. Про це у Facebook написала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її інформацією, протягом 2022 року триватиме перехідний період. Наразі ведеться робота зі спрощення порядку постановки на облік, вивчається питання пріоритетності професій, близьких до військово-облікових спеціальностей.

Будуть зміни, про які Міноборони обов'язково повідомить.

Маляр також уточнила, що штрафів упродовж 2022 року не буде. Зараз це питання також вивчається щодо можливих змін.

Крім того, Міноборони опрацьовує питання спрощення всіх процедур постановки на облік як чоловіків, так і жінок.

Нагадаємо, після скандалу, який викликала новина про постановку на військовий облік всіх жінок від 18 до 60, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пояснив, що не йдеться про призов або обов'язкову мобілізацію жінок до армії.

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