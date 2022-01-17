27.99 / 28.22 31.85 / 32.23
Київ: +2
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Постановка на військовий облік жінок та штрафи: у Міноборони попередили про зміни

13:49 17 січня 2022
жінки

Наказ Міноборони про взяття більшості жінок на військовий облік не означає, що представницям слабкої статі потрібно йти до центрів комплектування прямо зараз. Про це у Facebook написала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її інформацією, протягом 2022 року триватиме перехідний період. Наразі ведеться робота зі спрощення порядку постановки на облік, вивчається питання пріоритетності професій, близьких до військово-облікових спеціальностей.

Будуть зміни, про які Міноборони обов'язково повідомить.

Маляр також уточнила, що штрафів упродовж 2022 року не буде. Зараз це питання також вивчається щодо можливих змін.

Крім того, Міноборони опрацьовує питання спрощення всіх процедур постановки на облік як чоловіків, так і жінок.

Нагадаємо, після скандалу, який викликала новина про постановку на військовий облік всіх жінок від 18 до 60, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пояснив, що не йдеться про призов або обов'язкову мобілізацію жінок до армії.

28

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

соус

Хоч у салат, хоч на бутерброди: рецепт соусу, який замінить будь-який майонез

Вовчий повний місяць

«Вовчий місяць» 18 січня: що важливо знати про першу повню року і як до неї підготуватися

Тетяна Холодна

Жінку, яка зникла за дивних обставин під Житомиром, знайшли повішеною: що відомо

Стужук

«Роблю, що хочу»: популярна українська блогерка різко відреагувала на критику її оновленої зовнішності

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.