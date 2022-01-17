Кличко повторно захворів на коронавірус

Мер Києва Віталій Кличко заразився коронавірусом. Зараз перебуває на самоізоляції. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.



«Друзі! Новина для мене — невтішна. Отримав позитивний результат тесту на COVID-19», — написав Кличко, додавши, що захворів удруге.

«Оскільки вакцинований, сподіваюся на нескладний перебіг хвороби. Самоізолювався, лікуюся та працюю з дому», — уточнив він.

Мер вкотре закликав киян вакцинуватися та берегти себе.



Нагадаємо, 15 січня стало відомо, що предстоятель Православної церкви України митрополит Єпіфаній зліг з коронавірусом. Наразі митрополит Єпіфаній перебуває на самоізоляції.



Як повідомляли «ФАКТИ», в Україні за минулу добу зафіксували понад 5 тисяч нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень у Києві та Львівській області.



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