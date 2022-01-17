Літак з Порошенком на борту приземлився у Жулянах (відео)

Літак з Варшави, в якому перебуває п'ятий президент України Петро Порошенко, приземлився в аеропорту «Київ».

У Жулянах зібралися прихильники лідера «Європейської Солідарності». Прихильники екс-президента спорудили сцену.

Поки всі чекають на Порошенка, на території аеропорту з екрану показують його записані виступи про партнерство з ЄС, відпочинок Зеленського та агресію Путіна, повідомляє Telegram-канал PavlovskyNEWS.

Силовики посилили охорону аеропорту, стягнули сили поліції та Нацгвардії.

Петро Порошенко вийшов з літака та зайшов до автобуса. Його оточили нардепи «ЄС» та охорона.

У Варшаві перед вильотом п'ятий президент встиг поспілкуватися з журналістами – одного назвав провокатором, а російському журналісту сказав, що арешту не боїться та порадив вивчати українську мову. Нардепа супроводжують дружина Марина, адвокати Новіков та Головань.

Від партії «Європейська Солідарність» – Ахтем Чійгоз, Ірина Фріз, Вікторія Сюмар, Артур Герасимов, Микола Княжицький, Софія Федина, Олексій Гончаренко, Михайло Забродський.

Під час паспортного контролю до Петра Порошенка підійшли слідчі ДБР. У п'ятого президента забрали паспорт та не віддають його. Таким чином, Порошенка не пропустили на територію України.

Порошенко вийшов до журналістів до зали очікування аеропорту.

«Щойно правоохоронці, частина з яких була одягнена у форму прикордонників, намагалися не пустити мене в Україну», — заявив політик.

Він вважає, що паспорт вдалося повернути лише завдяки присутності на рейсі журналістів.

Нагадаємо, Петру Порошенку висунули підозру у державній зраді за «вугільною справою». Печерський райсуд Києва ухвалив рішення про затримання п'ятого президента, щоб доставити його до суду для обрання запобіжного заходу.

Але в Офісі президента раніше нібито відмовилися від сценарію затримувати Петра Порошенка в аеропорту одразу після прильоту до Києва.

Фото https://www.facebook.com/

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