В Києві на три дні змінили графік роботи міської електрички: які рейси скасовано

В Києві 17, 18 та 19 січня буде скасовано деякі рейси міської електрички. Про це повідомили у «Київпастрансі», пославшись на технічні причини.

Будуть скасовані такі маршрути:

17 січня (ранок) — № 7307 від ст. Дарниця; № 7308 від ст. Київ-Волинський; № 7315 від ст. Дарниця; № 7316 від ст. Київ-Волинський.

17 січня (вечір) — № 7416 від ст. Борщагівська; № 7423 від ст. Дарниця; № 7424 від ст. Борщагівська; № 7431 від ст. Дарниця.

18 січня (ранок) — № 7307 від ст. Дарниця; № 7308 від ст. Київ-Волинський; № 7315 від ст. Дарниця; № 7316 від ст. Київ-Волинський.

18 січня (вечір) — № 7416 від ст. Борщагівська; № 7423 від ст. Дарниця; № 7424 від ст. Борщагівська; № 7431 від ст. Дарниця.

19 січня (ранок) — № 7307 від ст. Дарниця; № 7308 від ст. Київ-Волинський; № 7315 від ст. Дарниця; № 7316 від ст. Київ-Волинський.

19 січня (вечір) — № 7416 від ст. Борщагівська; № 7423 від ст. Дарниця; № 7424 від ст. Борщагівська; № 7431 від ст. Дарниця.



Нагадаємо, раніше з технічних причин уже скасовували рейси міської електрички.

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