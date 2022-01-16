Українських водіїв заспокоїли: база даних МТСБУ вціліла після хакерської атаки

Внаслідок масштабної хакерської атаки на українські урядові сайти Реєстр з даними автовласників не постраждав. Водночас втрачено низку зовнішніх інформаційних ресурсів Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ), повідомили у Держпецзв'язку.

У Моторному бюро уточнили, що після атаки 14 січня виконуються роботи з відновлення роботи сервісів МТСБУ, які планується завершити у найкоротший термін.



«Ми знаємо, що інформаційні ресурси МТСБУ протягом багатьох років є невід'ємною складовою в роботі багатьох державних установ, активно використовуються в процесах укладання страхових договорів та врегулювання збитків при ДТП у рамках обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, популярні серед водіїв та власників транспортних засобів. Просимо вибачення за заподіяні тимчасові незручності. Дякуємо всім за розуміння та пропозиції допомогти», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 14 січня було здійснено найбільшу за чотири роки кібератаку на Україну. Не працювало близько 70 урядових сайтів, а також портал держпослуг «Дія».

За даними Міністерства цифрової трансформації, за хакерською атакою на сайти українських держструктур стоїть Росія, яка прагне не лише залякати суспільство, а й дестабілізувати ситуацію в країні.

У Мінцифрі також уточнили, що на порталі «Дія» не зберігаються персональні дані українців. Усі вони розміщені у відповідних реєстрах, надійно захищених. Додаток є лише «мостом» між інформацією з держреєстрів та користувачем.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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