Пенсіонеру на замітку: як підтвердити навчання у виші, що опинився на окупованій території

В Україні, де з 2022 року посилилися вимоги до виходу на пенсію за віком, до страхового стажу зараховують час очного навчання у ВНЗ, якщо людина навчалася до 1 січня 2004 року.

Видання «Пенсійний кур'єр» пояснило, що робити, якщо пенсіонера попросили довести, що він навчався саме на денному відділенні. До газети звернулася жінка, яка отримала диплом у 1985 році, однак у ньому не вказувалося, що навчання було очним. Їй запропонували надати довідку з вишу, проте навчальний заклад перебуває на тимчасово окупованій території Донецької області.

Наголошується, що до дипломів про вищу освіту, виданих навчальними закладами у 1985 році, вимоги про наявність у них відомостей про форму навчання не встановлювалися.

Щоб отримати довідку, яку запросив ПФУ, спочатку потрібно з'ясувати, чи проводилася перереєстрація вишу на підконтрольних уряду територіях, і де наразі знаходиться цей навчальний заклад. Якщо переїзд відбувся, адміністрації слід направити письмову заяву з проханням видати архівну довідку.

Якщо виш так і залишився на тимчасово окупованій території, то заява подається безпосередньо до Міністерства освіти і науки України за адресою: 01135, м. Київ, просп. Перемоги, 10 або на електронну скриньку [email protected]

До заяви слід додати копію паспорту, копію диплому, копію свідоцтва про шлюб (у разі зміни прізвища), інші відомості, які майбутній пенсіонер вважаєте важливими.

Міністерство освіти і науки України, як центральний орган виконавчої влади, у межах своїх повноважень визначить заклад, який видасть архівну довідку про навчання чи витяг із журналу видачі документів про вищу освіту.

Якщо ж такі архіви відомостей недоступні, потрібно звернутися до суду із заявою про встановлення факту навчання. Така заява подається до суду за місцем проживання заявника.

Нагадаємо, що подати заяву про вихід на пенсію в Україні можна і в органах ПФУ, і дистанційно — або через сайт Пенсійного фонду, або через додаток «Дія».

Фото з Pixabay

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