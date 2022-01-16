«Дух людей сильніший за перекриття терміналів ДАПу»: Зеленський згадав про подвиг «кіборгів»

У День пам'яті захисників Донецького аеропорту, оборона якого протрималася з 26 травня 2014 року по 22 січня 2015 року, президент України Володимир Зеленський згадав про «кіборгів», які утримували позиції у ДАПі.

«День „кіборгів“, які вистояли, попри все. День людей, чий дух міцніший, ніж перекриття терміналів ДАПу. Своєю безстрашністю та незламністю вони показали всім нам, що боротися за свою землю потрібно до кінця. Пам'ятаємо наших героїв», — написав Зеленський на своїй сторінці у соцмережах.

Ексклюзивний матеріал «Натиснувши на кнопку фотокамери кілька разів, присів, і одразу ж над головою у стіну вдарила куля», — автор знімків із ДАПу «кіборг» Руслан Боровик" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Руслана Боровика

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