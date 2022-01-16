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В Україні різко скоротилася кількість хворих на ковід за добу

9:10 16 січня 2022
Коронавірус

В Україні, де кілька днів поспіль кількість хворих на ковід щодня сягала більш 10 тисяч, станом на ранок неділі, 16 січня, зафіксували спад захворюваності. Так зазвичай буває у вихідні дні.

За даними МОЗ, протягом суботи, 15 січня, було підтверджено 6 379 нових випадків COVID-19. Серед хворих — 503 дитини та 92 медпрацівника.

У лікарні потрапили 1 957 людей, 2 359 хворих одужали. Хвороба стала летальною для 88 українців.

Минулої доби 39 769 громадян вакцинувалися проти COVID-19: першу дозу отримали 13 043 особи, другу — 18 760 українців, додаткову та бустерну дози — 214 та 7 752 особи відповідно.

Статистика МОЗ

Раніше у МОЗ повідомляли, що у 2022 році оплата лікування пацієнтів з COVID-19 у стаціонарах буде здійснюватися за двома пакетами: готовність до надання медичної допомоги в умовах поширення інфекційних захворювань, епідемій та інших надзвичайних ситуаціях та стаціонарна допомога пацієнтам з COVID-19. Допомога хворим у стаціонарах, як і раніше, надаватимуть безкоштовно — за договором медустанов з Національною службою здоров'я.

Фото з Pixabay

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