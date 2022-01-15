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Глава ПЦУ Єпіфаній зліг із коронавірусом: церква просить за нього молитися

17:55 15 січня 2022
єпіфаній

Предстоятель Православної церкви України митрополит Єпіфаній інфікувався коронавірусом. Тест, зроблений 15 січня, виявився позитивним. Як повідомляє ПЦУ, зараз митрополит Єпіфаній перебуває на самоізоляції.

У зв'язку з хворобою предстоятеля ПЦУ скасовується прийом відвідувачів, митрополит не буде проводити богослужіння.

За словами представників ПЦУ, у 2021 році митрополит Єпіфаній пройшов повний курс вакцинації, проте від коронавірусу не вберігся. Духовенство та вірян просять помолитися за якнайшвидше одужання предстоятеля церкви.

Нагадаємо, випадки зараження COVID-19 трапляються навіть після проходження повного курсу вакцинації. Лікарі-пульмонологи нагадують, що вакцинація не змогла перервати епідемічний процес та припинити розвиток пандемії, а лише знизила ймовірність тяжкого перебігу хвороби.

Фото ПЦУ/Facebook

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