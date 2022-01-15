У прикордонних областях України почали видавати зброю силам територіальної оборони

В Україні, де з 1 січня набув чинності Закон України «Про основи національного опору», у прикордонних областях силам територіальної оборони починають видавати зброю.

Про це в ефірі «Еспресо» заявив народний депутат України Федір Веніславський.

«Необхідно розробляти план дій на будь-який непередбачуваний випадок. Цим зараз і займається наше військово-політичне керівництво. На превеликий жаль, з 2014 цього взагалі ніхто не займався», — стверджує Веніславський.

За його словами, у всіх прикордонних областях України бригади з 15 січня мають «отримати і зброю, і розуміти місця дислокації».

«До лютого ми повинні у всіх областях України зробити те саме, тому процес йде. Я сьогодні розмовляв з командувачем сил ТРО, він мені підтвердив, те, що я зараз говорю», — додав він.

Раніше повідомлялося, що основою тероборони стануть громадяни, які проходили службу ЗСУ або в інших військових формуваннях, а також у правоохоронних органах. Участь у Силах тероборони — добровільна. Однак до лав ТРО не приймуть раніше засуджених за скоєння тяжкого або особливо тяжкого злочину (окрім реабілітованих), або тих, хто має дві та більше судимостей за скоєння умисних злочинів.

Фото зі сторінки командування ООС у соціальних мережах

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