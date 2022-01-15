В окупованій Горлівці стався витік отруйних речовин, Росія може використати це, — ГУР Міноборони

«Російська окупаційна адміністрація втратила контроль над хімічними препаратами, що завозяться на тимчасово окуповані території України 15 січня 2022 року», — повідомляє ГУР Міністерства оборони України.

Зокрема, 14 січня 2022 року до окупованої російськими військами Горлівки на ПАТ «Концерн Стирол» доставлено ємності з аміаком, з яких через порушення герметичності здійснюється витік у атмосферу отруйних речовин.

В офіції наголосили, що хімічне забруднення може призвести до екологічної катастрофи на сході нашої держави. Крім того, на думку ГУР, викликана діями російських окупантів техногенна аварія може бути використана для звинувачення України у застосуванні отруйних хімічних речовин та як привід для розширення збройної агресії проти нашої держави.

Загалом розвідники попереджають, що російські спецслужби активно готують провокації, щоб звинуватити в цьому Україну. І не тільки у ОРДЛО, а й у Придністров'ї.

Зокрема, 13 січня 2022 року у 3 омсбр ЗС Придністровського регіону Республіки Молдова було проведено службову нараду, під час якої особовому складу доведено, що очікуються провокації з боку України у районі н. п. Ковбасна (артсклади оперативної групи військ РФ).

Розпорядження про приведення бригади у вищий ступінь бойової готовності не надходили, але було наголошено на готовністі особового складу «за першою командою» виконувати завдання.

На сьогоднішній день відпустки та звільнення особового складу не скасовані, але командирам наказано довести до підлеглих необхідність прибути до військової частини за певним сигналом.

Нагадаємо, що офіційний представник адміністрації президента США Джо Байдена заявив американському телеканалу CNN, що Росія готує серію диверсій на контрольованих сепаратистами територіях у східній частині України.

Фото із сайту ГУР Міноборони

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