В Україні відзначають День пам'яті захисників Донецького аеропорту: історія подвигу «кіборгів»

У неділю, 16 січня, Україна відзначає День пам'яті захисників Донецького аеропорту та всіх загиблих воїнів, а також День пам'яті кіборгів. У цей день вшановують пам'ять захисників, які тримали оборону Донецького аеропорту з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року під час російсько-української війни на сході України.

Заходи з вшанування Дня пам'яті захисників Донецького аеропорту та всіх загиблих воїнів проводяться у різних містах України з ініціативи самих «кіборгів».

Нагадаємо, що «Кіборгами» їх прозвали бойовики ОРДЛО, які довго не могли повірити, що живі люди здатні так стійко захищати приміщення аеропорту. Героїчна оборона ДАПу тривала легендарні 242 дні і закінчилася підступник підривом будівель бойовиками, які проникли туди, попросивши припинення вогню нібито з метою евакуації загиблих та поранених.

Зокрема, перебуваючи у районі позицій підрозділів ЗС України, бойовики встановили вибухівку на елементи конструкції нового терміналу аеропорту, а потім підірвали, внаслідок чого бетонні перекриття та стеля у багатьох секціях будівлі обвалилися, ховаючи під собою українських захисників.

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Оборона Донецького аеропорту запам'яталася легендарною фразою: «Кіборги вистояли, не встояв бетон», яка увійшла в історію разом із подвигом бійців ЗСУ.

За даними українського незалежного проекту «Книга пам'яті загиблих за Україну», оприлюднених у січні 2018 року, підтверджені дані щодо втрат українських військових за період 242 днів оборони Донецького аеропорту складають 101 особу загиблими. Ще 9 людей вважаються зниклими безвісти. А кількість поранених оцінюється у 440 осіб.

До речі, під час боїв за аеропорт було поранено колишнього народного депутата Дмитра Яроша, якого тоді від смерті врятувала каска. А днями Дмитру зробили операцію — лікарі буквально врятували руку радника головнокомандувача ЗСУ

Свого часу подробиці оборони Донецького аеропорту «ФАКТАМ» в ексклюзивному інтерв'ю розповів «кіборг» Віталій Пясецький (читайте у російській версії сайту).

Фото Руслана Боровика

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