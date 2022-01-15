ЗМІ дізналися про секретну програму підготовки українських спецназівців у США

На тлі небезпеки вторгнення військ Росії в Україну ЦРУ США займається секретною програмою підготовки в США елітних українських сил спеціальних операцій та інших співробітників розвідки, пише Yahoo News.

Як повідомили п'ять анонімних екс-співробітників розвідслужб та органів нацбезпеки, знайомих із цією ініціативою, програма базується на таємному об'єкті на півдні США.

Секретну програму під керівництвом воєнізованих формувань, що працюють в Управлінні наземних операцій ЦРУ, було створено адміністрацією Барака Обами після вторгнення Росії в Україну та анексії Криму у 2014 році.

Програма була розширена за адміністрації Дональда Трампа, а адміністрація Джо Байдена розширила її ще більше.

Багатотижнева програма ЦРУ США включає навчання поводженню з вогнепальною зброєю, методам маскування, наземної навігації, різним тактикам, розвідувальним методикам та іншим навичкам.

Наголошується, що сили, навчені ЦРУ, можуть відіграти вирішальну роль у разі ескалації на східному кордоні України.

Як писали «ФАКТИ», раніше президент США Джо Байден підписав ухвалений американським Конгресом оборонний бюджет Сполучених Штатів на 2022 рік, що включає допомогу Україні на суму 300 млн доларів.

Фото: Міністерство оборони України

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