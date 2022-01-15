Суд у Києві заарештував усе майно колишнього міністра Демчишина

Печерський районний суд Києва заарештував майно колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості України Володимира Демчишина (займав цю посаду протягом 2014−2106 років), якого підозрюють у сприянні створенню терористичної організації (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258−3 Кримінального кодексу).

Про це повідомляє «Главком».

Зокрема під арештом опинилась така нерухомість:

частина житлового будинку загальною площею 389,6 кв. м;

земельна ділянка площею 0,039 га;

частина земельної ділянки загальною площею 0,06 га.

Також були заарештовані частки у статутних капіталах компаній: «Лозонсько Файненс ЛТД» (Британські Віргінські острови, частку у розмірі 100%), «Вестал Холдінгз ЛТД» (Кіпр, 9,99%), «АйСію Холдінгз Лімітед» (Брітан 9%), АТ «Банк Авангард» (9,99%).

Крім того, суд заборонив державним реєстраторам та Нацбанку вчиняти реєстраційні дії щодо заарештованого майна міністра.

Колишнього міністра підозрюють у закупівлі вугілля з окупованих територій, за які терористичні угруповання отримали 200 млн. гривень.

Водночас, слідство визнає, що Україну примушували до придбання вугілля у представників «ДНР» та «ЛНР», оскільки до цього зірвалися постачання вугілля з ПАР, було заблоковано постачання з РФ, а енергогенеруючі підприємства потребували енергоресурсів. Більше того, проблему браку вугілля для електростанцій досі не вирішено.

Також дані про екс-міністра внесено на сайт МВС до розділу «Особи, які ховаються від органів влади».

Зазначимо, що загалом у «вугільній» справі проходять четверо підозрюваних: екс-президент Петро Порошенко, народний депутат від ОПЗЖ, кум Путіна Віктор Медведчук, колишній міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин та бізнесмен Сергій Кузяра. За версією слідства, ці особи «навмисними діями сприяли діяльності терористичних організацій „Л/ДНР“ шляхом організації та придбання вугілля у підконтрольних їм підприємств за державні кошти України, поставивши енергетичну сферу України у залежність від Росії та терористичних організацій „Л/ДНР“, ніж підірвали економічну безпеку держави у 2014−2015 роках, позбавивши її можливостей для диверсифікації джерел постачання енергетичних ресурсів».

Нагадаємо, що ексчиновнику повідомили про підозру восени минулого року.

Фото з Вікіпєдії

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