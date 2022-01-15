27.86 / 28.14 31.76 / 32.21
Київ: +2
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Оперували чотири години: лікарі з Дніпра врятували руку Дмитра Яроша

10:29 15 січня 2022
Дмитро Ярош

Дмитро Ярош, нещодавно призначений радником головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, розповів, як на Новий рік лікарі у Дніпрі врятували його руку, та подякував медикам лікарні Мечникова.

«Наприкінці минулого року моя поранена ще у 2015 році рука відмовилася функціонувати, почала нестерпно боліти та викликала високу температуру. Спочатку думав, що застудився, але потім виявилося, що все набагато банальніше: загноєння та інші погані справи… Слава Богу, що є друзі-медики, які ультимативно змусили обстежитися… І одразу призначили операцію», — пише Дмитро Ярош на своїй сторінці у соціальних мережах.

За його словами, операція тривала чотири години — з руки дістали поламані та погнуті титанові пластини, купу шурупів, відкачали склянку гною…

Фото Дмитра Яроша

«Як виявилося, українські кістки здатні гнути та ламати ізраїльський титан… Руку врятували, сепсису не допустили. Тепер ще кілька тижнів і я буду в строю. Хочу подякувати всім, хто у новорічний час брав участь у цьому процесі», — пише Ярош.

Ексклюзивне інтерв'ю з радником головнокомандувача ЗСУ «Рік буде важким. Але прорвемося», — Дмитро Ярош" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Дмитра Яроша із соціальних мереж

508

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Мурат та Лілія

«Жодна стара Лорак не зрівняється»: наречена Мурата зачарувала шикарним фото в купальнику

Допомога від держави

Гроші можна буде не повертати: у Кабміні розповіли, хто може отримати від держави допомогу у 97,5 тис. гривень

млинці

Оригінальні млинці «Бендерики» — усередині соковиті, а зовні хрусткі, самі тануть у роті

шуба пуховик

Кльош, норкові шуби до підлоги та пуховики з хутром: названо антитренди зими 2022 року

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.