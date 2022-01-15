Оперували чотири години: лікарі з Дніпра врятували руку Дмитра Яроша

Дмитро Ярош, нещодавно призначений радником головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, розповів, як на Новий рік лікарі у Дніпрі врятували його руку, та подякував медикам лікарні Мечникова.

«Наприкінці минулого року моя поранена ще у 2015 році рука відмовилася функціонувати, почала нестерпно боліти та викликала високу температуру. Спочатку думав, що застудився, але потім виявилося, що все набагато банальніше: загноєння та інші погані справи… Слава Богу, що є друзі-медики, які ультимативно змусили обстежитися… І одразу призначили операцію», — пише Дмитро Ярош на своїй сторінці у соціальних мережах.

За його словами, операція тривала чотири години — з руки дістали поламані та погнуті титанові пластини, купу шурупів, відкачали склянку гною…

Фото Дмитра Яроша

«Як виявилося, українські кістки здатні гнути та ламати ізраїльський титан… Руку врятували, сепсису не допустили. Тепер ще кілька тижнів і я буду в строю. Хочу подякувати всім, хто у новорічний час брав участь у цьому процесі», — пише Ярош.

Ексклюзивне інтерв'ю з радником головнокомандувача ЗСУ «Рік буде важким. Але прорвемося», — Дмитро Ярош" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Дмитра Яроша із соціальних мереж

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