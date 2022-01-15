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Знов понад 10 тисяч: кількість хворих на ковід в Україні зростає третій день поспіль

9:54 15 січня 2022
Коронавірус в Україні

В Україні триває збільшення нових хворих на коронавірусну інфекцію. За минулу добу було виявлено 10 569 нових випадків COVID-19. Про це йдеться у повідомленні Telegram-каналу «Коронавірус_інфо».

Зокрема, захворіли 727 дітей та 229 медпрацівників.

Найбільше нових хворих у Києві та на Львівщині (по 1178). На третьому місці за захворюваністю Івано-Франківська область (1167).

Як писали «ФАКТИ», 14 січня в Україні було виявлено 10 476 нових випадків за добу, а 13 січня 10 046 нових хворих.

Раніше невролог, кандидат медичних наук Тетяна Майкова в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» розповіла про те, як впоратися з наслідками COVID-19 — панічними атаками, погіршенням пам'яті, головним болем. А уролог Олена Князьська під час прямої лінії «ФАКТІВ» розповіла про загострення простатиту після COVID-19, ознаки запалення сечового міхура, а також про те, як вилікувати хронічний цистит.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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