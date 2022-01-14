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Україна

Глобальна кібератака на урядові сайти України: стали відомі перші результати розслідування

22:59 14 січня 2022
атака

13−14 січня хакери поклали близько 70 українських сайтів. В основному зазнали нападу інтернет-ресурси державних органів, міністерств, служб. Кіберполіція, СБУ та Держспецзв'язку вже встановили, як зловмисникам вдалося організувати операцію: була зламана інфраструктура комерційної компанії, яка займалася адмініструванням державних веб-ресурсів.

Керівництво Мінцифри каже, що портал «Дія» не працював, оскільки його було відключено за ініціативи СБУ, щоб не допустити поширення атаки. Користувачі могли переконатися, що додаток «Дія» функціонував без збоїв. Очільник Мінцифри Михайло Федоров називає хайпом версію про те, що хтось «не натиснув „оновити“ в CMS-системі».

Більшість атакованих сайтів уже відновили роботу. СБУ стверджує, що витоку персональних даних не сталося.

15−16 січня розслідування причин кібератаки триватиме. СБУ каже, що відстежило російський слід. «Є окремі ознаки причетності до інциденту хакерських груп, пов'язаних із спецслужбами РФ», — кажуть у СБУ.

З помітним запізненням — удень 14 січня — хакери продовжили пошук вразливих сайтів. Певні особи намагалися «покласти» сайт мера Києва. Віталій Кличко каже, що фахівці знайшли джерело DDoS-атаки і відслідкували його до території Росії.

Нагадаємо, кібератаки на сайти державних органів України відбувалися на тлі попереджень, що Росія збирається організувати серію диверсій та провокацій на окупованих територіях та в безпосередній близькості від українського кордону.

Фото pixabay.com

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