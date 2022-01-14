Українські роботодавці можуть отримати 65 тисяч гривень штрафу: названо причину

В Україні набули чинності нові правила розміщення оголошень про вакансії. Це передбачено новими правками до закону про рекламу. Кожне неправильне оголошення загрожує роботодавцю штрафом у 65 тис. гривень або у 10 мінімальних зарплат. Про це повідомила Держслужба із захисту споживачів.

Штрафувати пропонується за пропозицію роботи тільки жінкам або чоловікам. Виняток зроблено лише для специфічних видів роботи, яка може виконуватися виключно особами певної статі. Також штраф покладено за вказання у вакансії бажаного віку кандидата. Виняток можливий лише для тих випадків, які передбачені в законах (наприклад, на деякі пости за законом не можуть приймати осіб старших за 65 років).

Крім того, заборонено вказувати у вимогах до кандидата такі критерії:

Місце проживання;

Етнос, расу, колір шкіри;

Віросповідання;

Політичні переконання;

Членство у професійних спілках чи інших об'єднаннях громадян;

Соціальне походження;

Майновий стан;

Мова.

Депутат від «Слуги народу» Юлія Гришина, яка брала участь у розробці правок до закону, нововведеннями задоволена: «Напевно, кожен при пошуку роботи хоч раз стикався з такими формулюваннями: „Потрібні тільки чоловіки“, „Шукаємо жінок без дітей до 35 років“ тощо. Тож, гарна ініціатива. Подивимося на реалізацію».

Нагадаємо, виявлення порушників закону покладено на інспекторів Держпраці, які проводитимуть перевірки та складатимуть документи про штрафи.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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