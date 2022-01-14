У п'ятницю, 14 січня, офіційний представник адміністрації президента США Джо Байдена заявив американському телеканалу CNN, що Росія готує серію диверсій на контрольованих сепаратистами територіях у східній частині України. Туди вже відправлено групу оперативників. Диверсії будуть спрямовані проти мирного населення та підрозділів бойовиків. Кремль потім планує використати це як привід для вторгнення в Україну.

Джерело повідомило, що оперативники пройшли спеціальну підготовку. Їх навчили використовувати вибухівку та зброю в умовах міста чи населеного пункту. Інформація отримана від американських розвідслужб та відповідає заяві Міністерства оборони України, що була зроблена 14 січня. Її також побічно підтвердив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван на вході брифінгу 13 січня.

«Наша розвідувальна спільнота вивчає інформацію про те, що Росія готує ґрунт для створення приводу, який можна використати, щоб вторгнутися в Україну. Ми бачили такий сценарій у 2014 році. Вони знову готують цей сценарій. І ми, президентська адміністрація, сайту чекаємо на додаткові деталі, щоб у найближчі 24 години поділитися з пресою тим, який привід може бути використаний», — сказав Салліван.

Джерело CNN в адміністрації Байдена повідомило також, що Росія розробляла цей план заздалегідь, якщо дипломатичні зусилля зазнають невдачі. Йдеться про переговори, які відбулися за останній тиждень у Женеві, Брюсселі та Відні. Як відомо, Москва вимагала від Заходу письмових гарантій, що НАТО відмовить Україні в можливості приєднання до альянсу. Північноатлантичний блок відповів рішучою відмовою на цей ультиматум. У Кремлі заявили, що така позиція Заходу робить безглуздим новий раунд переговорів на цю тему.

«Тепер Росія спробує звинуватити Україну в масових порушеннях прав людини та військових злочинах для того, щоб використати це як привід для вторгнення», — відзначило джерело CNN.

«Російські військові мають намір здійснити цей план за кілька тижнів до вторгнення. Отже, диверсії можна очікувати у проміжок між серединою січня та серединою лютого. Ми бачили такий сценарій у 2014 році в Криму», — підкреслило джерело.

Представник також повідомив, що у грудні російські ЗМІ та соцмережі почали активно готувати свою аудиторію до майбутнього вторгнення. Значно зріс потік інформації про порушення прав людини в Україні, які нібито мають місце, і посилення мілітаристських настроїв в українських лідерів. «У грудні російськомовний контент у соцмережах на ці теми збільшився в середньому до 3500 постів щодня. Це на 200% більше, ніж було у листопаді», — наголосив офіційний представник адміністрації Байдена.

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