Не їсти жирного, не пити алкоголь і не піднімати куряче перо: що ще категорично заборонено робити в Сильвестрів день

15 січня християни східного обряду вшановують пам'ять святого Сильвестра. У католиків святкування на честь видатного церковного діяча відбуваються 31 грудня. Церква згадує талановитого проповідника, який став римським єпископом у 314 році і переконав імператора Костянтина прийняти хрещення та відмовитися від гонінь на християн.

Паралельно з церковними традиціями, існували народні звичаї на день Сильвестра. У народі святого вважали покровителем свійської птиці, тому Сильвестрів день називали ще Курячим святом. У цей день, якщо мороз був не сильним, чистили курники, розкладали свіжу підстилку, лагодили сідало. Щоб уберегти свійську птицю від мору, у курнику підвішували оберег — «курячого бога» або Сильвестрів камінь (камінь із отвором).

Легенди про святого Сильвестра розповідали, що він переміг страшне чудовисько і тим самим не допустив кінця світу, але зміїний цар спробує повернутися знову, відродившись у курячому яйці. Тому в Сильвестрів день намагалися не піднімати руками куряче пір'я і не забирали з курника яйця.

Сильвестр ще до того, як став римським єпископом, був відомий як цілитель. Тому в день пам'яті святого читають молитви про позбавлення від недуг — вважається, що у свято слова мають особливу силу.

Під забороною у день Сильвестра був алкоголь. Замість ягідних та фруктових настоянок пили гіркі трав'яні відвари, щоб відігнати хвороби.

У Сильвестрів день не вживали курячого м'яса, та й загалом намагалися до настання вечора не їсти скоромного. На стіл не ставили жирне, обходилися простими стравами.

Також 15 січня не стриглися, не мили підлогу, не влаштовували прання. Зустрічаючись з рідними, намагалися не говорити про погане — боялися, що необережними словами легко можна накликати біди і на гостя, і на хазяїв.

Також на день Сильвестра слідкували за погодою. Місяць у серпанку обіцяв відлигу, чисте небо та яскравий місяць були провісниками сильних морозів. Також згідно з прикметами день Сильвестра часто був вітряним, після чого приходили сильні холоди.

Фото wikimedia.org

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